У побережья Индонезии возникнут волны высотой до четырех метров
Джакарта, 28 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждает, что высота волн на юге Западной Явы 28−29 сентября может достичь 4 метров, сообщает CNN Indonesia.
Datanami.com
Волны
Согласно данным агентства, высота волн 29 сентября может достичь трёх метров.
Высокие волны были вызваны сильным ветром.
Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о возникновении наводнений в провинции Западная Ява.
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