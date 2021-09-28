Джакарта, 28 сентября, 2021, 09:03 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупреждает, что высота волн на юге Западной Явы 28−29 сентября может достичь 4 метров, сообщает CNN Indonesia.

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Согласно данным агентства, высота волн 29 сентября может достичь трёх метров.

Высокие волны были вызваны сильным ветром.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило о возникновении наводнений в провинции Западная Ява.

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