Москва, 28 сентября, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В России есть все базовые условия для динамичного развития, кроме правильной экономической политики, считает лидер Партии Дела, председатель Совета ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил 27 сентября в ходе заседания, посвященного обсуждению новой Стратегии национальной безопасности РФ и ее реализации в области промышленной политики.

Партия Дела Константин Бабкин

Он отметил, что в Стратегии затрагиваются важные и правильные вещи, например, неудовлетворенность состоянием нашей экономики. Однако в документе не обозначен комплекс мер по исправлению этой ситуации, ничего не говорится о необходимости снижения налогов и возврата выведенных денег из страны.

«В новой Стратегии безопасности само понятие «безопасность» рассматривается комплексно и выходит за рамки борьбы с терроризмом или информационной безопасности. Много внимания уделяется теме сбережения народа и развития человеческого потенциала. Отдельно отражены экономические проблемы: декларируется курс на построение независимой экономики, на снижение зависимости от импорта в ключевых отраслях, отмечается необходимость продовольственной и энергетической безопасности. Это все правильно и важно», — подчеркнул Константин Бабкин.

Однако есть и спорные моменты. Так, авторы Стратегии призывают бороться с рисками, связанными с закредитованностью граждан, поэтому выступают против доступности кредитования. Лидер Партии Дела убежден в обратном. По мнению промышленника, доступные кредиты способствуют развитию фабрик, заводов, страны. Но по его словам, Центробанк, скорее всего, продолжит прежнюю жесткую политику, которая характеризуется дорогими и малодоступными кредитами как для предприятий, так и для граждан, что дальше будет тормозить развитие российской экономики.

Говоря о минусах обновленного документа, Константин Бабкин отметил, что многие из постулатов, нашедших в нем отражение, находятся в противоречии с политикой правительства, проводимой сегодня. Накопление резервов, согласно обновленному документу, — это положительны фактор, который укрепляет безопасность России. Резервные фонды достигают 18 триллионов рублей. За август эта цифра увеличилась еще на 250 млрд рублей.

«У меня не укладывается в голове, как сознательный вывод из страны денег, вложение их в экономику других стран, укрепляет нашу безопасность», — прокомментировал Константин Бабкин.

Участники заседания подчеркнули важность вышедшей Стратегии и правильность аспектов, которые в ней декларируются, однако отметили, что не стоит забывать про реальную ситуацию дел, которая отличается от того, что написано на бумаге.

«Революционным решением», заслуживающим внимания, по мнению члена Федерального Совета Партии Дела, председателя набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, является то, что сбережение народа — это приоритет Стратегии национальной безопасности. Только пути реализации, описанные в документе, подходят для страны, в которой происходят положительные демографические процессы, в России же сейчас — абсолютно противоположная ситуация.

«Нужно не забывать, где мы находимся. Правильно сберегать население, если в каждой семье по 3−4 ребенка. Другое дело, когда страна вымирает, а мы сберегаем население — это напоминает хоспис», — отметил Юрий Крупнов.

Большинство спикеров сошлись во мнении, что демографический вопрос негативно отражается на развитии страны.

В своем выступлении член Генерального Совета Партии Дела, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза поделился результатами своего исследования: доля населения на квадратный километр напрямую влияет на эффективность использования инфраструктуры.

«У нас очень маленькое население страны: его доля на квадратный километр составляет 8,5, когда в Индии — 420, Японии — 333, Германии — 232, Франции — 105. Понятно, что, строительство современной инфраструктуры как в этих странах убьет нашу экономику. Необходимо создавать инвестиционные банки как класс», — подчеркнул экономист.

Член Генерального Совета Партии Дела Булат Нигматулин поддержал коллег и согласился, что именно низкое количество населения — это одна из главных проблем России. Не менее важна и безопасность граждан. Скоординировать Стратегию национальной безопасности России и Стратегию технологической безопасности через развитие станкоинструментальной отрасли предложил член Генсовета Партии Дела Георгий Самодуров.

«Если национальная безопасность при разработке Стратегии не опирается на Стратегию развития станкоинструментальной отрасли, то как можно говорить о результатах, которые прописаны в целях Стратегии?», — спросил у собравшихся Самодуров, сделавший в своем выступлении акцент на важность станкоинструментальной отрасли, которая обеспечивает технологическую безопасность России.

Константин Бабкин, подводя итоги заседания, подчеркнул, что в Стратегии национальной безопасности не хватает рецептов для реального воплощения новых идей в жизнь.

«Сегодня мы не просто обсудили новую Стратегию национальной безопасности страны, но и предложили конкретные меры по ее улучшению. Уверен, что они окажутся в содержании Стратегии», — заключил Константин Бабкин.