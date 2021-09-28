Нью-Йорк, США, 28 сентября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана должны быть возобновлены как можно скорее, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 27 сентября в ходе выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН.

U.S. Air Force Жан-Ив Ле Дриан

Он отметил, что Париж будет предпринимать все необходимые усилия для восстановления диалога. Глава ведомства также подчеркнул, что вопрос продолжения иранской ядерной программы «требует большей настойчивости».

По словам Ле Дриана, Тегеран не должен думать, что он выигрывает время. Министр добавил, что ядерная программа Ирана становится более опасной, из-за чего увеличивается риск большого кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Жан-Ив Ле Дриан призвал созвать саммит стран — постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения тем «контроля над вооружениями и коллективной безопасности».