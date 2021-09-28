Нью-Йорк, США, , 08:34 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил надежду на продолжение прямого диалога между Азербайджаном и Арменией после встречи глав МИД двух стран на полях 76-й Генассамблеи ООН.

«Генеральный секретарь приветствует возобновление прямого диалога на уровне министров… и надеется, что эти усилия продолжатся», — говорится в заявлении пресс-службы офиса генсека.

Гутерреш добавил, что эти усилия станут частью более широкого диалога по достижению устойчивого мирного урегулирования.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября 2020 года Баку объявил, что в Нагорном Карабахе проводится «контрнаступательная операция» в ответ на обстрелы азербайджанских сёл, которые якобы проводила армянская сторона. Бои прекратились после того, как в ноябре того же года между главами России, Армении и Азербайджана Владимиром Путиным, Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым было заключено соглашение о прекращении огня.

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