Иркутск, 28 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. В Иркутской области возник новый коррупционный скандал. Фигурантами уголовных дел стали два сотрудника министерства имущественных отношений региона, призванные обеспечивать жильём детей-сирот. Оба задержаны, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Как сообщает 28 сентября территориальное ГУ МВД РФ, один из подозреваемых неоднократно получал взятки от физических лиц и представителей организаций за приемку по государственным контрактам жилья, предназначенного для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сумма взяток составила не менее 16 млн рублей. При этом проверка соответствия жилых помещений установленным нормам и требованиям не осуществлялась.

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Другая фигурантка, сотрудница того же регионального министерства, при осуществлении государственных закупок в этой сфере получила более 900 тысяч рублей за создание определенным участникам преимущественных условий в проводимых аукционах и обеспечения их победы.

Установлены также лица, которые передавали денежные средства представителям регионального министерства. Задержания производились при участии сотрудников ОМОН и СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), ч.2, 5 ст. 200.5 УК РФ («Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок, совершенное по предварительному сговору в крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября в соседнем Забайкалье был задержан глава муниципального района «Нерчинский район» Михаил Слесаренко: чиновнику предъявлено обвинение в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением при осуществлении контроля за исполнением муниципального контракта.

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