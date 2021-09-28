Лион, Франция, 28 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Страны — участницы Всемирной организации здравоохранения не должны скрывать или препятствовать передачи информации о коронавирусной инфекции. Об этом в Лионе в присутствии генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передаёт Swissinfo.

Présidence de la République France Эммануэль Макрон

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Он также призвал к усилению «механизмов раннего предупреждения» заболевания.

«Ни одна из стран ВОЗ не должна скрывать информацию или препятствовать передаче данных», — подчеркнул глава государства.

Французский лидер не назвал какую-либо конкретную страну, однако издание отмечает, что учитывая полемику вокруг темпов и прозрачности, с которыми Пекин информировал остальной мир о начале пандемии коронавируса в конце 2019 года, речь может идти как раз о Китае.

Макрон также в очередной раз указал на необходимость «защитить ВОЗ от любого политического вмешательства».

Читайте также: ВОЗ планирует возобновить расследование происхождения SARS-CoV-2

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты обвинят Китай в том, что власти страны пытались скрыть часть информации о распространении коронавируса. Также Вашингтон обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она якобы защищает Китай.