Москва, 28 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В течение ближайших дней в горах и предгорьях регионов юга России ожидаются дожди и температура воздуха ниже климатической нормы. Об этом 28 сентября рассказал Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дождь

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«Атмосферный фронт будет проходить через южные регионы, его граница будет пролегать по предгорьям Северного Кавказа. На юге Краснодарского края, на Ставрополье, в Адыгее, в горных районах республик Северного Кавказа до воскресенья, 3 октября, пройдут ливневые дожди. Затем фронт себя исчерпает, сместится южнее Кавказа, дожди ослабеют и прекратятся», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что на остальной территории России в этот период установится солнечная, без осадков погода и добавил, что в южной части страны ожидается температура воздуха около нормы или на 2−3 градуса ниже нормы.

Кроме этого, Синенков рассказал, что в Ростове-на-Дону сухая и солнечная погода и до +15 °C, в Волгограде 29 сентября возможны кратковременные дожди и +11… +14 °C, в Краснодаре — +15… +17 °C.

Помимо того, он добавил, что во Владикавказе всю неделю будет облачно, ежедневно — кратковременные дожди, местами сильные и во второй половине недели температура воздуха понизится до +10 °C, в Махачкале сильные дожди начнутся с 30 сентября и продолжатся до выходных, температура воздуха +13 °C. При этом в Крыму всю неделю ожидается солнечная и сухая погода и до +14… +16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что наступление бабьего лета в Москве ожидается уже в ближайшие дни.