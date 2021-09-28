Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Тест на коронавирус, который показал отрицательный результат, сдал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщила 27 сентября журналистам по телефону заместитель главы пресс-службы Госдепартамента Джалина Портер.

U.S. Department of State Энтони Блинкен

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Итоги проверки были обнародованы после выявления COVID-19 у руководителя пресс-службы ведомства Неда Прайса. Портер отметила, что Прайс почувствовал симптомы инфекции только утром 27 сентября.

Она также подчеркнула, что из-за этой ситуации в течение следующих 10 дней сотрудники пресс-службы Госдепа будут выполнять все соответствующие требования и находиться на карантине. Портер добавила, что Прайс не поддерживал контакты с иностранными делегациями с 23 сентября и, по мнению специалистов, мог заразить кого-либо не ранее 25 сентября, когда у него не было встреч с Блинкеном и другими высокопоставленными сотрудниками Госдепартамента.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября издание Globo распространило информацию о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога заразился коронавирусом во время поездки в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где бразильского сопровождал президента Жаира Болсонару.