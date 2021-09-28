Сеул, 28 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2289 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно опубликованным данным, 2270 случаев заражения локальные, ещё 19 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 305 842.

В настоящее время медики опасаются дальнейшего роста заболеваемости из-за активного перемещения граждан страны во время праздника урожая и поминовения предков Чхусок, который отмечался с 18 по 22 сентября.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на восемь человек — до 2 464 человек.

27 сентября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1796 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 270 928.