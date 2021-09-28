Москва, 28 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Торги по рублю на Мосбирже 27 сентября открылись ростом. На американской сессии курс доллара снижался до 72,44 руб. Росту котировок способствовало ралли на нефтяном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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По итогам дня 27 сентября рубль подорожал к доллару и евро. Пара доллар/рубль снизилась на 0,26%, до 72,53 руб., евро/рубль — на 0,50%, до 84,80 руб. Против «британца» рубль подешевел на 0,05%, до 99,49 руб.

«Британец» получил поддержку через падение кросс-пары евро/фунт после проигрыша блока Ангелы Меркель на выборах в Германии.

Нефть продолжает дорожать из-за снижения объема предложения в условиях растущего спроса в Азии. По итогам дня нефть сорта Brent подорожала на 1,73% до $79,37 за баррель.

Сегодня, 28 сентября, на торгах в Азии цена на нефть марки Brent превысила отметку $80 за баррель. Утренняя сессия открылась снижением по доллару. На момент написания обзора один доллар стоит 72,45 руб.

На валютном рынке рисковые активы торгуются в плюсе. Внешний фон для нацвалюты позитивный. На фоне дорожающей нефти ближайшая цель по паре доллар/рубль сохраняется на уровне 72,25 руб.

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