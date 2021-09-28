Владивосток, 28 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Приморье утверждён окончательный состав Законодательного собрания VII созыва — всего 40 депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом избиркоме.

Primorsky.ru Голосование в Приморье

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По итогам выбров-2021 краевой парламент сформирован из 23 депутатов от «Единой России», 14 — от КПРФ, по одному мандату получили СРЗП, ЛДПР и «Партия пенсионеров».

В новом составе будет семь женщин: четыре от «Единой России» и три коммунистки.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы и зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил, что партия намерена оспорить результаты голосования на прошедших выборах в Госдуму в Уссурийске в Приморье.