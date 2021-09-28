Тегеран, , 07:54 — REGNUM 27 сентября министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что Исламская Республика и Турция являются двумя ключевыми региональными державами, которые могут сыграть значительную роль в установлении мира и стабильности в регионе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Во время телефонного разговора со своим турецким коллегой Сулейманом Сойлу, Вахиди заявил об общей ответственности Ирана и Турции за укрепление безопасности в регионе.

Ссылаясь на решимость президента Ибрагима Раиси укреплять отношения с соседними странами, Вахиди отметил: «Мы рассматриваем эту политику не только как географический детерминизм, но и как глубокую культурную интеллектуальную необходимость между двумя странами».

Турецкий министр, со своей стороны, призвал к дальнейшему сотрудничеству между министерствами внутренних дел Ирана и Турции. Он также выразил надежду, что отношения между двумя странами будут впредь укрепляться как никогда ранее.