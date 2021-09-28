Тегеран, 28 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. 27 сентября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 119 649, причем 289 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Еще 289 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 119 649», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

«За последние 24 часа было выявлено 14 470 новых случаев заражения COVID-19, при этом 2219 человек госпитализированы», — говорится в заявлении. В нем также отмечается, что 6209 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения объявило, что 36 303 822 иранца получили первую дозу вакцины против коронавируса.