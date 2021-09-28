Тирана, 28 сентября, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Албании 27 сентября сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 4064 пациентов выявили 295 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 1075 пациентов.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана, Албания, 2019

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В министерстве здравоохранения и социальной защиты заявили, что всего в Албании выявили 168 188 случаев заражения коронавирусом, 154 964 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2653 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них 13 — за последние 24 часа. Наблюдается рост смертности.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 10 841, из них около пяти тысяч приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 189 пациентов, 29 из них находятся в тяжелом состоянии.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. Однако в августе ситуация стала ухудшаться.