Скопье, 28 сентября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Северной Македонии 27 сентября в результате исследования 1726 образцов выявили 112 новых носителей коронавируса. 419 пациентов в стране выздоровели. За день зарегистрировали смерть 13 носителей вируса — один из погибших умер ранее, 25 сентября. Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Отмечается, что с начала эпидемии в стране выявили 189 999 случаев заражения. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6607. По смертности Северная Македония вновь резко опережает Албанию и Косово.

С начала пандемии 171 375 пациентов выздоровели. Лечение в стране проходят 12 017 человек. Высокая смертность привела к ограничениям на посещение заведений общепита для непривитых граждан.