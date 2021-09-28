Тетово, Северная Македония, 28 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni 27 сентября сообщило о том, что пожарным из македонского города Тетово удалось потушить крупный природный пожар неподалеку от населенного пункта «Солнечный холм» и во Вратнице.

ИА REGNUM Пожар

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Речь идет о природном пожаре, разраставшемся в направлении путей сообщения. На борьбу с огнем ушло два часа. На помощь пяти пожарным на двух машинах прибыли сотрудники центра управления кризисов, управления по обороне и спасению, национальных парков и местные граждане.

«Огонь из-за сильного ветра угрожал занять всю гору Шарр», — заявил Ука Хилити, этнический албанец, глава пожарного отделения Тетово.