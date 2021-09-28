Приштина, Сербия, 28 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 27 сентября сообщили, что за сутки в регионе скончались семь носителей коронавируса.

Косово

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По официальным данным, в результате исследования 1442 образцов 27 сентября было выявлено 23 носителя коронавируса. Это самый низкий результат за прошедшие полтора месяца. 591 человек признан излечившимся от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Косово с начала пандемии выявили около 159,5 тысяч случаев заражения, причем не считая сербское население края, 153 349 пациентов уже здоровы, около 2950 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, трое из них — за последние сутки. Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей. Число активных случаев заражения вновь снижается и составляет около 3605. В Косово после 22:00 действует комендантский час.

Обе дозы вакцины от коронавируса получили 505 188 граждан Косово, всего произведено 1 283 840 инъекции вакцины.