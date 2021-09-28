Магадан, 28 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Синоптики в Магаданской области предупреждают о значительном ухудшении погоды — существует вероятность возникновения чрезвычайной ситуации до межмуниципального уровня в четырёх городских округах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Ледяной дождь

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Прогнозируется сильный дождь со снегом и ветром.

«Ночью 29 сентября в Магадане, местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов ожидается ветер северо-восточный 15−20 м/с и сильный дождь со снегом», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области ожидаются гололёдные явления в виде налипания мокрого снега и гололёда, сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на дорогах — гололедица, снежные заносы, ухудшение видимости до 1000 метров и менее.