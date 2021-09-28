Власть нуждается в обновлении: глава Якутии пообещал кадровые перестановки
Якутск, 28 сентября, 2021, 06:30 — ИА Регнум. В Якутии есть проблемы, которые решаются не так быстро, как хотелось бы, и это станет поводом для серьёзных кадровые перестановок. Об этом заявил во время прямой линии 27 сентября глава республики Айсен Николаев, написало News.Ykt.ru.
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По его словам, «власть должна уметь слышать и слушать людей», а потому итоги выборов в Якутии станут поводом для кадровых перестановок.
Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в Госдуму РФ одномандатник Пётр Аммосов обогнал «единоросса» с перевесом в 4940 голосов и набрал 21,6%. По партспискам в Якутии победила партия КПРФ: её результат — 35,15%, «Единой России» — 33,22%.