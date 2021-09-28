Москва, 28 сентября, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Во вторник, 28 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Alexx Zimin Осень. Москва

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

В ночь на 29 сентября в Москве переменная облачность, без осадков, туман. Температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер северо-восточный 5−10 м/с, ночью северный 3−8 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °C днём и −3… +2 °C ночью.

В среду, 29 сентября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, наступление бабьего лета в Москве ожидается уже в ближайшие дни.