Токио, 28 сентября, 2021, 06:02 — ИА Регнум. Новая стратегия кибербезопасности, в которой Россия, Китай и КНДР впервые числятся в качестве потенциальных источников хакерских атак, утверждена в Японии. Об этом 28 сентября сообщается на сайте японского штаба кибернетической безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Документ рассчитан на три года. Стратегия увеличивает значимость таких сфер, как безопасность в киберпространстве и космосе. Согласно новому плану действий, Япония будет развивать свой кибернетический потенциал за счет тесного взаимодействия с другими участниками Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad), в который также входят еще три страны — США, Австралия и Индия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Вашингтоне прошел саммит государств Quad, которые заключили сотрудничество в области кибербезопасности.