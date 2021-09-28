Мехико, 28 сентября, 2021, 05:26 — ИА Регнум. Около 100 млн доз разных вакцин от COVID-19 использовали для защиты населения от коронавирусной инфекции в Мексике. Об этом 28 сентября сообщает пресс-служба минздрава страны в Facebook ведомства.

Вакцина

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По данным мексиканского минздрава, всего было применено 99 366 403 дозы вакцин от COVID-19. Полностью курс вакцинации прошли 44 626 347 млн граждан страны. Только один укол вакцины получили 63 473 608 граждан Мексики.

В столице государства, городе Мехико, по крайней мере одну дозу вакцины от коронавируса получили 93% совершеннолетних жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мексике с конца сентября начнётся массовая расфасовка российской вакцины «Спутник V», субстанция для которой будет производиться в России и доставляться в республику.