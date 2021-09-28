Вашингтон, 28 сентября, 2021, 05:02 — ИА Регнум. Информацию о предстоящем запрете на въезд в США для иностранцев, привитых вакциной «Спутник V», пояснили в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом 28 сентября сообщает РБК.

Вакцина

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В российском диппредставительстве заявили, что ориентируются только на решения официальных властей по тому или иному вопросу. По данным посольства РФ, никаких постановлений, касающихся ограничений на въезд в США для привитых «Спутником V», не принималось.

«Утечки в СМИ мы не комментируем», — уточнили в посольстве России в Вашингтоне.

Стоит отметить, что ограничения на въезд в США касаются иностранцев, которые находились в странах ЕС, Индии, Китае и ряде других государств. России в этом списке не значилось, граждане РФ могут попасть на территорию США, предъявив отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным газеты The Washington Post (WP), власти США могут ввести с ноября запрет на въезд в страну для иностранцев, привитых вакцинами, не одобренными ВОЗ и регулятором США. Такой вакциной является и «Спутник V».