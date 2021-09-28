Хабаровск, 28 сентября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. В Хабаровском крае уже 87 котельных начали отопительный сезон — в первую очередь тепло получают социальные объекты: больницы, детские сады и школы. Отопление запущено пока в трёх районах: Аяно-Майском, Охотском и имени Полины Осипенко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Achgrad.ru Отопительный сезон

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Отмечается, что фактическая готовность коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 90%. Подготовка жилищного фонда к зиме идёт по плану.

Тепло в домах обязаны включать после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимется выше плюс 8 °C. В Хабаровске обычно это первые числа октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове старт отопительному сезону планировали дать с 1 октября. В связи с переходом школьников на дистанционный формат обучения и переводом беременных женщин на удаленную работу городские власти приняли решение начать отопительный сезон с 27 сентября.