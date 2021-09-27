Токио, 28 сентября, 2021, 02:59 — ИА Регнум. Ограничительные меры при въезде в Японию в отношении лиц, привитых от коронавирусной инфекции, ослабят с 1 октября японские власти. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като 27 сентября на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин

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Указанная категория путешественников будет освобождена от обязательного прохождения трехдневного карантина в специальном учреждении. Вместо этого они смогут проходить карантин по месту своего проживания.

Кроме того, если эти лица сдали тест на коронавирус с отрицательным результатом, то они смогут прекратить изоляцию уже на десятый день с даты проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября власти Японии решили направить соседним странам в общей сложности 1,3 млн доз вакцин от COVID-19. Помощь должны получить Тайвань, Вьетнам, Таиланд и Бруней.