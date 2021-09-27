Петропавловск-Камчатский, 28 сентября, 2021, 02:48 — ИА Регнум. На Камчатке подвели окончательные итоги выборов депутатов Законодательного собрания края и распределили мандаты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в региональном избиркоме.

Алексей Колчин ИА REGNUM Мандат

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По итогам прошедших выборов большинство мест в краевом Заксобрании получили представители «Единой России» — у них сразу 18 мандатов: 12 депутатов, которые одержали победу по одномандатным избирательным округам, и ещё шесть прошли по партийному списку. В их числе также действующий сенатор от Камчатки Валерий Пономарёв, который, скорее всего, продолжит представлять регион в Совете Федерации.

КПРФ получила в Заксобрании края пять мест — всего один одномандатник одержал победу на участке и ещё четыре человека стали депутатами по партийному списку.

По одномандатным округам кандидаты от других партий не прошли в Законодательное собрание края. ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» получили по одному мандату за набранные проценты голосов избирателей по партийным спискам.

Стоит отметить, что это не окончательный состав вновь сформированного созыва Законодательного собрания Камчатки. Выборы не состоялись на одномандатном избирательном участке №3. Они перенесены на 19 декабря 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке отказались принимать участие в выборах депутатов Законодательного собрания сразу три кандидата по одномандатному округу №3. Таким образом, выборы на данном избирательном округе стали безальтернативными, их перенесли на три месяца.