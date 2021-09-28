Конакри, , 02:29 — REGNUM Военные, которые осуществили переворот в Гвинее объявили, что не смогут принять участие во всеобщих и местных выборах из-за соответствующих законодательных ограничений, 28 сентября сообщило агентство Reuters.

Выборы launedekeg.wordpress.com

Кроме того, они согласились сформировать Национальный переходный совет, который будет состоять из 81 члена из различных общественных групп и будет работать до проведения выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ввело персональные санкции против военных, совершивших переворот в Гвинее и потребовало от новых властей в течение полугода завершить переход к гражданскому правительству.

Читайте также: ЭКОВАС ввело санкции против участников военного переворота в Гвинее