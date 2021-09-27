Москва, 28 сентября, 2021, 01:00 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 сентября встретится с главой МИД Вьетнама Буй Тхань Шоном, который с 25 по 28 сентября совершает свой первый официальный визит в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Jean-Pierre Dalbéra f Плакат Компартии Вьетнама

пресс-служба МИД РФ «Визит нацелен на продвижение сотрудничества по линии внешнеполитических ведомств двух стран, «сверку часов» по представляющим взаимный интерес актуальным проблемам глобальной и региональной повестки дня, укрепление координации действий на международной арене».

В этот же день Буй Тхань Шон встретится с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, который является сопредседателем Межправительственной российско-вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Отмечается, что особое внимание в ходе переговоров предполагается уделить «мерам по наращиванию кооперации между Россией и Вьетнамом в торгово-инвестиционной, научно-технологической и гуманитарной областях».

Как сообщало ИА REGNUM, во Вьетнаме уже в ближайшее время могут начать коммерческий розлив российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».