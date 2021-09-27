Берлин, 27 сентября, 2021, 23:29 — ИА Регнум. За отставку лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армина Лашета в Германии выступает половина сторонников этой политической силы, сообщает 27 сентября DPA.

Olaf Kosinsky Армин Лашет

Так, 51% сторонников консерваторов заявили в ходе социсследования, что Лашет должен отказаться от руководства блока. Поддержку ему всё ещё оказывает 19% сторонников, а 11% оказались в затруднении, решая судьбу политика.

Добавим, что опрос был проведён после парламентских выборов, состоявшихся в Германии накануне, 26 сентября. ХДС/ХСС потерпел серьёзное поражение, которое стали называть историческим.