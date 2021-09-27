Вашингтон, 27 сентября, 2021, 23:16 — ИА Регнум. Юристы Google вновь заявили, что власти ЕС, наложившие на компанию штраф в размере $5,1 млрд, игнорируют ситуацию, сложившуюся вокруг деятельности другого IT-гиганта — Apple. Об этом 27 сентября сообщает агентство Reuters.

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«Комиссия закрывает глаза на реальную динамику конкуренции в этой отрасли, что (сложилась — ИА REGNUM) между Apple и Android», — завила юрист Google Мередит Пикфорд. Она добавила, что власти ЕС «слишком узко определили рынки» и «преуменьшили мощные ограничения», которые «могущественная» Apple использует в рамках конкурентной борьбы.

По мнению Пикфорд, в результате Еврокомиссия пришла к ошибочному выводу о том, что Google доминирует на рынках мобильных операционных систем и приложений, и что в действительности компания является «сильным разрушителем рынка», т. е. способствует развитию конкуренции. Юрист Еврокомиссии Николас Хан в ответ заявил, что попытки Google сделать Apple участником разбирательств мало что меняют, поскольку компании используют разные модели поведения на рынке.

Напомним, власти ЕС приняли решение оштрафовать Google на $5,1 млрд в июле 2018 года, IT-гигант решил оспорить его в суде. Старший вице-президент компании по юридическим вопросам Кент Уокер тогда заявил, что Google не согласна с идеей Еврокомиссии о том, что операционная система Android не конкурирует с iOS от Apple.