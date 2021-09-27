Женева, Швейцария, 27 сентября, 2021, 22:24 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зафиксировано 286 460 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 5290 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 27 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже 231 703 120 носителей коронавирусной инфекции, подтверждено 4 746 620 случаев смерти от заболевания.

Согласно данным ВОЗ, первую десятку стран по распространению инфекции за минувшую неделю составляют США, Великобритания, Индия, Турция, Россия, Филиппины, Бразилия, Иран, Малайзия и Таиланд.