Дамаск, , 22:20 — REGNUM Российские военные в Сирии уничтожили беспилотник боевиков, который пытался атаковать российскую авиабазу «Хмеймим», сообщил 27 сентября на брифинге заместитель начальника российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Патруль в Сирии Mil.ru

По данным российских военных, беспилотником управляли боевики из Идлибской зоны.

«Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет. Российская авиабаза «Хмеймим» функционирует в плановом режиме», — сказал Вадим Кулить.

Беспилотник, запущенный из Идлибской зоны деэскалации, был обнаружен в 12:30 средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы «Хмеймим».

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы», — рассказал Вадим Кулить.

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