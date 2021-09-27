Рим, 27 сентября, 2021, 22:16 — ИА Регнум. Все без исключения медики Италии должны получить третьи прививки от коронавируса, заявил в интервью Corriere della Sera в понедельник, 27 сентября, глава профильного национального профсоюза Филиппо Анелли.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Он отметил, что выбирать, врачей каких специальностей прививать надо, а каких — нет, не имеет смысла, поскольку все они служат людям и имеют право на защиту от заражения.

По данным на27 сентября, в Италии умерли130 742человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на45(днем ранее — на 44). Число подтвержденных носителей выросло на1772(днем ранее — на3099). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 662 087 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены101 080человек(на1164 меньше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали42 052 391человек, что составляет69,82% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. В августе-сентябре 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не смогут ходить и на работу.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания проводилась по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым, этот подход был отменен только в начале июня 2021 года. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна (исключением являются врачи — при отсутствии отвода они обязаны привиться, в противном случае будут отстранены от работы). Однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки.

Доконца сентября2021 года предполагалось привить 80% населения. С июня разрешено прививать граждан старше 12 лет. Обсуждается вопрос о дальнейшем понижении планки.