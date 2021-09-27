Подгорица, 27 сентября, 2021, 21:46 — ИА Регнум. За сутки Черногории умерли 11 человек и зарегистрировано 342 новых случая заражения коронавирусом, сообщил Институт общественного здравоохранения 27 сентября.

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Как самому младшему из умерших было 39 лет, а самому старшему — 95 лет.

Общее количество смертей, связанных с COVID-19, в Черногории с начала пандемии составляет 1906 человек.

За сутки выздоровели 454 пациента.

Общее количество активных в настоящее время случаев в Черногории составляет 7 488.