Вашингтон, 28 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Американский судья «безоговорочно освободит» Джона Хинкли, который ранил бывшего президента США Рональда Рейгана и еще трех человек во время покушения на убийство в 1981 году, сообщает 27 сентября Reuters,

Archives.gov Рональд Рейган

Об этом заявил окружной судья США Пол Фридман во время судебного заседания в округе Колумбия.

В 2016 году Фридман разрешил Хинкли переехать из вашингтонской психиатрической больницы, где он прожил три десятилетия, но наложил ограничения на его передвижение и пользование интернетом.

Во время слушаний в понедельник, 27 сентября, Фридман заявил, что планирует снять оставшиеся ограничения. По словам Фридмана, проблемы с психическим здоровьем Хинкли «находятся в стадии ремиссии», и он больше не представляет опасности.

Министерство юстиции США согласно с тем, что Хинкли должен быть безоговорочно освобожден.

Напомним, что после покушения Рейган получил прокол легкого, но быстро поправился.