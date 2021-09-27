Москва, 27 сентября, 2021, 21:18 — ИА Регнум. Наступление бабьего лета в Москве ожидается уже в ближайшие дни. Об этом 27 сентября заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».

Сергей Судейкин. Бабье лето. 1916

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По его словам, уж во вторник, 28 сентября, в столице ожидается до +10…+12 ˚С, а к выходным воздух может прогреться до +15 ˚С.

Специалист отметил, что в течение недели «инициатива в атмосфере станет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему осадки прекратятся».

«Облаков сначала будет много, но всё равно появятся просветы, солнышко начнёт выглядывать чаще из-за туч, и температура медленно, но будет подрастать с каждым днём», — сказал он.

Согласно пронозам, солнечная и относительно сухая погода в Москве установится на «относительно длительный период времени», отметил Тишковец.