Вашингтон, 27 сентября, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Третью, бустерную дозу вакцины Pfizer ввели 27 сентября американскому президенту Джо Байдену, передаёт NВC News.

Business.ua Вакцина

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Байден, которого сегодня ревакцинировали публично, заявил:

«Я знаю, что не похоже, но мне больше 65 лет (президенту США 78 лет — прим. ИА REGNUM), и именно поэтому сегодня я получаю свой бустер».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, применение третьей дозы Pfizer для лиц старше 65 лет было одобрено в США четыре дня назад — 23 сентября.