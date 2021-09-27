В Самарской области ввели систему QR-кодов из-за COVID-19
Самара, 27 сентября, 2021, 21:01 — ИА Регнум. Система QR-кодов сертификата о вакцинации вводится на территории Самарской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки, написал 27 сентября губернатор Дмитрий Азаров в Instagram.
Константин Ерёмин ИА Красная Весна
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«Что касается культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров, теперь они будут принимать посетителей по QR-коду сертификата о вакцинации».
Мера это вводится не сразу — на подготовку даётся две недели. Он отметил, что в регионе будет усилен «контроль масочного режима, прежде всего — в общественном транспорте и торговых центрах».
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Учащиеся шестого — десятого классов могут быть переведены на дистант, этот вопрос рассматривается.
Добавим, что многие подписчики чиновника выразили недовольство.