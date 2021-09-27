Рим, 27 сентября, 2021, 20:41 — ИА Регнум. По данным навечер понедельника, 27 сентября, в Италии умерли130 742человекас подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на45(днем ранее — на 44), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Вакцинация от коронавируса в Италии

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Число подтвержденных носителей выросло на1772(днем ранее — на3099).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 662 087 — более7, 5% населения страны. В настоящее время заражены101 080человек(на1164 меньше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали42 052 391человек, что составляет69,82% населения Италии.