Екатеринбург, 27 сентября, 2021, 20:32 — ИА Регнум. Против нескольких активистов партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» в Екатеринбурге возбуждены административные дела после проведения согласованного пикета 25 сентября, посвященного прошедшим выборам.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Лимонов

Члену политсовета партии Кириллу Имашеву по ст. 19.3 Административного кодекса (неповиновение сотрудникам полиции) суд дал 15 суток ареста. В то же время в отношении Сергея Демидова, Степана Юрченко и Евгения Некрасова составлены протоколы за использование символики экстремистской организации (ст. 20.3 КоАП РФ).

Из материалов дел следует, что по инициативе Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Свердловской области экспертное подразделение УФСБ провело «лингвистическое исследование» распечаток фотографий, в которых нашло в символике «Другой России Э. В. Лимонова» (стилизованная граната «Ф1» с наложенной молнией в белом круге на красном фоне) «элемент символики запрещенной экстремистской организации Национал-Большевистская партия» (заключение специалиста № 355, Ганец О.А.).В партии считают данные обвинения безосновательными, полагают, что екатеринбургские силовики хотят создать прецедент запрета использования символики без каких-либо решений прокуратуры или суда и намереваются обжаловать действия правоохранительных органов.