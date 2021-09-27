Греция, 27 сентября, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Один человек погиб и 20 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8 на греческом острове Крит 27 сентября, сообщает Associated Press.

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По словам греческого сейсмолога Герасимоса Пападопулоса, землетрясение было сильное, «произошло не под морем, а под сушей и затронуло населённые районы».

Уточняется, что погибший — это рабочий, на которого в городе Аркалохорион обрушились обломки купола церкви Профитис Илиас.

Ранее ИА REGNUMсообщало о сильных разрушениях в результате землетрясения, которое сегодня произошло на Крите.