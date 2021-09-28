Москва, 28 сентября, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Когда министр обороны России Сергей Шойгу выдвинул идею создания новых городов в Сибири, российское информпространство закипело от критики или поддержки этого плана. Что могут дать новые сибирские города стране и какими им стоило бы стать, рассказывает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Mil.ru Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Сосредотачиваться на утилитарных вопросах, когда речь идет о новом городе для страны с серьезными амбициями, недопустимо. Ведь если речь идет о действительно стратегических задачах, то средства найдутся. На первый же план, если в вопросе о новых сибирских городах понятны и цель и средства, выходит вопрос их облика, их «врастания» в историческую Россию. Только тогда эти города станут такими же любимыми, как Москва и Санкт-Петербург, а люди захотят в них жить и работать. Что же за идея может одухотворить новый сибирский город? Читайте статью Юрия Баранчика

Города Шойгу: ключевой фактор