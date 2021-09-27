Вашингтон, 27 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Иностранным гражданам, привитым «Спутником V», может быть с ноября 2021 г. закрыт въезд в США, пишет 27 сентября The Washington Post.

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Это связано с тем, что «Спутник V» ещё не одобрен ВОЗ, пишет газета. Эта мера коснётся сотен тысяч российских граждан.

Отмечается также, что под эти ограничения также подпадают вакцинированные Covaxin (Индия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ отмечают, что в ряде стран наблюдается дискриминация в отношении привитых российскими вакцинами.