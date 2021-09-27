Париж, 27 сентября 2021, 19:23 — REGNUM Греция может подписать договор с французской судостроительной компанией Naval Group, заказав постройку шести военных кораблей, сообщает 27 сентября телеканал BFM со ссылкой на неназванные источники.

Флаг Франции
Флаг Франции

По утверждению телеканала, стоимость этого заказа может составить €5 млрд.

При этом заявлено, что о контракте может быть объявлено после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, проходящих сейчас в Париже.

Речь идет о постройке трех фрегатов типа FDI-HN водоизмещением свыше 4,6 тыс. тонн, а также трёх корветов типа Gowind.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия разорвала контракт с французской компанией Naval Group на строительство подводных лодок из-за нового партнерства с США и Британией AUKUS.

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