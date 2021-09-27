Париж, 27 сентября, 2021, 19:23 — ИА Регнум. Греция может подписать договор с французской судостроительной компанией Naval Group, заказав постройку шести военных кораблей, сообщает 27 сентября телеканал BFM со ссылкой на неназванные источники.

Флаг Франции

По утверждению телеканала, стоимость этого заказа может составить €5 млрд.

При этом заявлено, что о контракте может быть объявлено после переговоров президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, проходящих сейчас в Париже.

Речь идет о постройке трех фрегатов типа FDI-HN водоизмещением свыше 4,6 тыс. тонн, а также трёх корветов типа Gowind.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Австралия разорвала контракт с французской компанией Naval Group на строительство подводных лодок из-за нового партнерства с США и Британией AUKUS.