Берлин, 27 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Сопредседателя партии «Союз-90/Зелёные» Роберта Хабека намерены продвигать на пост вице-канцлера Германии его соратники, пишет 27 сентября Frankfurter Allgemeine Zeitung.

greens_climate Зелёные

Кандидатуру Хабека они предложат в случае, если будет достигнута договорённость об образовании коалиционного правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Союз-90/Зелёные» занял третье место (14,8%) на выборах в парламент Германии, состоявшихся 26 сентября.

Коалицию с ними планирует создать блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, второе место, 24,1% голосов), включив в неё также Свободную демократическую партию (четвёртое место, 11,5%).