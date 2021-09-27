Стокгольм, 27 сентября, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В настоящее время в дома престарелых в лене Стокгольм снова проникла коронавирусная инфекция. На прошлой неделе три пожилых человека скончались от COVID-19 в домах престарелых. Об этом 27 сентября написала газета Dagens Nyheter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Стокгольме также наблюдается самый низкий в Швеции охват вакцинацией среди членов персонала по уходу за престарелыми. В конце августа 64% от всех численности персонала домов престарелых считались полностью вакцинированными от COVID-19.

Например, помощник медсестры Мария, которая работает в одном из столичных учреждений по уходу за пожилыми людьми, является одной из тех, кто прививаться не хочет, несмотря на ежедневные контакты с лицами из группами риска.

«Я хочу узнать больше о вакцине, прежде чем сделаю себе прививку», — сказала Мария в эфире радиостанции P4 Stockholm.