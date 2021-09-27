Стокгольм, 27 сентября, 2021, 19:21 — ИА Регнум. По данным Лесного агентства Швеции, в стране имеется около 28,1 миллиона гектаров леса. И в 26% лесов активное ведение лесного хозяйства не ведется. Об этом 27 сентября сообщил новостной портал Omni.

Anders Sikvall Флаг Швеции

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В настоящее время в шведской политике вопрос о природоохранном законодательстве вновь приобрел свою актуальность, поскольку это усиленная защита является одним из требованием партии «Левых» для поддержки правительства. В Швеции распространено мнение, что лес плохо защищается от промышленной деятельности человека, но на самом деле его защищают слишком хорошо с помощью ряда различных мер.

«В СМИ часто пишут о том, что мы в Швеции защищаем лесные массивы меньше по сравнению со многими другими странами Европы, но это неправда. В разных странах разная отчетность. Поэтому это все равно, что сравнивать яблоки с грушами», — заявил в интервью Omni эксперт по охране природы в ассоциации собственников лесных массивов LRF Skogsägarna Гуннар Линден.