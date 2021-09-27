Москва, 27 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. «Яндекс» сделали поисковиком по умолчанию на гаджетах, продаваемых в России. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном 27 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Робот «Яндекс»

Документом вносятся изменения в распоряжение правительства от 31 июля 2021 г. В новой редакции документа сказано, что на гаджеты, странами происхождения которых являются России или другие государства — члены Евразийского экономического союза, «утвердить поисковую систему Яндекс», «используемой без дополнительных настроек (по умолчанию)».

Это нововведение начнёт действовать с 1 января 2022 года. Среди обязательных к предустановке на компьютеры приложений заявлены «Яндекс. Браузер», «МойОфис» и Kaspersky Internet Security (для устройств на Windows).