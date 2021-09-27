Нью-Йорк, США, 27 сентября, 2021, 19:30 — ИА Регнум. В Нью-Йорке десятки тысяч работников могут потерять работу из-за того, что они отказались проходить обязательную вакцинацию от COVID-19, сообщает 27 сентября Reuters.

(сс) Dave Hosford Полиция Нью-Йорка

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хочул рассматривает возможность привлечения Национальной гвардии и медицинских работников из других штатов для восполнения кадрового состава в больницах.

План, изложенный в заявлении Хочул в субботу, 26 сентября, позволит объявить чрезвычайное положение, чтобы увеличить количество медицинских работников, включая лицензированных специалистов из других штатов и стран, а также медсестер, вышедших на пенсию.

Хочул сказала, что штат также рассматривает возможность использования офицеров Национальной гвардии с медицинской подготовкой для обеспечения больниц и других медицинских учреждений достаточным количеством персонала.

Напомним, что около 16% из 450 тыс. сотрудников больниц штата, или примерно 72 тыс. работников, не прошли полную вакцинацию.